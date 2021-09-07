Более 780 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Ростове

По незаконным рекламным направили 103 материала в полицию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в 2021 году демонтировали уже 784 нелегальных рекламных конструкций. Однако этого недостаточно, и теперь нужно усилить работу с фирмами, которые за деньги монтируют растяжки и штендеры в запрещенных местах. К такому выводу пришли на планерном заседании в администрации города 7 сентября.

Сначала начальник управления наружной рекламой Артем Гусельников отчитался, что кроме уже снятых 784 конструкций собираются убрать еще 450. Для этого заключили контракт с подрядчиком.

- По незаконным рекламным конструкциям мы направили в этом году 103 материала в полицию, - добавил Артем Гусельников.

В ответ глава администрации поинтересовался, с какой именно жалобой обратились в МВД. Алексей Логвиненко отметил, что просто сообщения о незаконных баннерах на улицах не приносят ощутимой пользы, поэтому нужно вычислять и наказывать именно за незаконные услуги.

- Нужно отправлять материалы в полицию на предмет самого оператора. Бизнес зачастую оплачивает правильно, но получает некачественную услугу. Помните трагический случай на мосту проспекта Стачки? В конечном итоге установили, каким образом незаконные рекламные конструкции появились на столбах? Тогда при демонтаже еще и люди погибли, - напомнил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Начальник городского управления наружной рекламой пообещал создать реестр организаций и усилить работать в этом направлении.

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