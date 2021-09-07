Житель Дона отправил террористам 500 рублей и получил 2 года колонии

Подсудимый признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Ростовской области за попытку отправить террористам 500 рублей получил два года колонии общего режима. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, уроженца Дагестана осудили по двум уголовным статьям. Известно, что летом 2014 года мужчина перечислил на счет другому человеку 500 рублей. Он хотел, чтобы эти деньги передали боевикам, но уже через несколько дней средства вернулись к владельцу - получатель испугался, что его могут поймать и не стал в участвовать в деле.

- Приговор в законную силу пока не вступил, его еще можно обжаловать. Свою вину подсудимый признал, - добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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