Эксклюзивную статуэтку вручат победителям донской премии «Народное признание»

Наградят людей, которые внесли значительный вклад в развитие родного края. Фото: сайт правительства РО

В Ростовскую область из города Дятьково доставили эксклюзивную статуэтку, которую вручат победителям премии «Народное признание». Об этом сообщает сайт донского правительства.

До 10 сентября все желающие могут проголосовать за рабочих, представителей бизнеса, образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также политических, общественных и религиозных деятелей, проживающих в Ростовской области. Речь идет людях, которые внесли значительный вклад в развитие родного края.

Лучших из лучших сейчас выбирают в четырех номинациях. В группе «Призвание» можно поддержать трудовые династии, в «Партнерстве» участвуют активисты, добровольцы и благотворители. В категории «Первенство» лидерство оспаривают команды и организации.

А еще в двух номинациях жителей региона попросили оценить самый благородный поступок и проголосовать за людей, которых при жизни многое сделали для развития нашего региона.

Премия «Народное признание» присуждается один раз в год. Ее вручают на торжественном собрании в день годовщины Ростовской области.

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