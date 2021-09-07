В Ростовской области фермера оштрафовали за мошенничество на 378 тысяч рублей

Приговор вынесли в Ремонтненском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области главу крестьянско-фермерского хозяйства наказали на 100 тысяч рублей за мошенничество с поставкой шерсти. Об этом сегодня, 7 сентября, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Причем, как уточнили в инстанции, сумма, которую злоумышленник получил после махинаций, оказалась больше самого штрафа - благодаря липовым документам предприимчивый бизнесмен смог выручить 378 тысяч рублей.

Известно, что мужчина обогатился на несуществующей сделке с одной из фабрик. Он подал в донской Минсельхозпрод договор и накладную о продаже 4,7 кг шерсти за 587 тысяч рублей. Сведения были указаны ложные, но об этом никто не знал, поэтому после изучения бумаг выделили субсидию.

- Приговор главе КФХ вынесли в Ремонтненском районном суде. Решение в законную силу еще не вступило, и его можно оспорить, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

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