В Азовском море и Таганрогском заливе завершился заморный период

Замор рыбы чаще всего происходит во время сильной жары Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области объявили о завершении заморного периода в акваториях Азовского моря и Таганрогского залива. Информация об этом сегодня, 7 сентября, появилась на сайте Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

- В соответствии с приказом с 7 сентября 2021 года объявлено завершение заморного периода, - говорится в сообщении.

Замор чаще всего происходит во время сильной жары. Из-за высоких температур снижается уровень кислорода, и рыба гибнет. Именно такие случаи происходили в донском регионе этим летом, поэтому с 20 июля был объявлен заморный период, и рыбакам разрешили добывать бычков механизированными драгами.

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