В Ростовской области запрет на вылов шемаи снимут не ранее 2023 года

Шемая пока под запретом для рыбаков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запрет на вылов шемаи в Ростовской области снимут не ранее 2023 года. Сейчас благодаря искусственному воспроизводству этот вид только начал восстанавливаться. Об этом в эфире «Дон-ТР» сообщил доцент кафедры зоологии академии биологии и биотехнологии ЮФУ, кандидат биологических наук Сергей Дудкин.

- Численность начала восстанавливаться благодаря усилиям по искусственному воспроизводству. Рыба сейчас естественно нерестится. Это стало причиной для выведения шемаи из федеральной Красной книги, но решение по региональной еще не приняли. Это сделают только после исследований, которые проведут в 2021-2022 годах. В 2023 году будут решать вопрос о выведении вида из региональной Красной книги. Прошу рыболовов не торопиться, шемая еще под запретом. Давайте дадим ей возможность жить и дать новое потомство, - сказал Сергей Дудкин.

Ученый добавил, что с помощью искусственного воспроизводства можно увеличить численность и других видов рыб в регионе.

- Такую работу активно вели, например, 1952-1953 годах после строительства плотины Цимлянской ГЭС, при разведении осетровых. Тогда и рыбцово-шемайные заводы планировали. Платина существует и сейчас, а вот многие предприятия в 1990 годы обанкротились. Однако опыт показывает, что когда они работали, была и рыба, - отметил Сергей Дудкин.

Эксперт уверен, для оздоровления Азово-Донского бассейна нужно сделать как можно больше рыбоходов, «чтобы рыба свободно мигрировала по всей акватории, как это было раньше». Кроме того, по мнению Сергея Дудкина, нужно решить вопрос с сине-зелеными водорослями, «которые при отмирании отравляют воду».

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