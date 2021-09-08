Рост солености Азовского моря угрожает водоснабжению городов Ростовской области

Соленость Азовского моря сказалась на качестве воды в Таганрогском заливе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области уровень солености Азовского моря достиг максимальных показателей за все периоды наблюдений. Это влияет на Таганрогский залив и угрожает водоснабжению ряда городов. Такое заявление на совещании по оздоровлению бассейна реки Дон озвучил кандидат биологических наук, заместитель председателя ЮНЦ РАН Валерий Стахеев.

- В 1970 годы уже наблюдалось повышение солености Азовского моря до 14 промилле. Сейчас этот уровень составляет свыше 15 промилле. Это сказалось и на солености Таганрогского залива. Мы видим проникновение морских вод до 20-30 км от устья Дона. При неблагоприятных ситуациях они могут проникать в водозаборы ряда населенных пунктов. Раньше подобные процессы уже наблюдали, но сейчас их повторяемость стала выше, - отметил Валерий Стахеев.

По словам ученого, на соленость и минерализацию водоемов в том числе воздействует маловодье.

- Маловодье сказалось и на качестве вод всего нижнего Дона. В некоторых случаях их состояние не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Цимлянское водохранилище включено в эту систему. Уровень солености там в два, а иногда и в три раза выше, чем в Волге, - сказал Валерий Стахеев.

Однако, когда закончится маловодный период, неизвестно. Валерий Стахеев добавил, что водохозяйственному комплексу реки Дон сейчас важно иметь запас, и для этого следует вспомнить о перебросе волжской воды в реку. Межбассейновая переброска - обычная практика, подчеркнул ученый.

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