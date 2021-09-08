ФК «Ростов» через суд оспорит штраф УФАС за рекламу на стадионе

Спор между клубом и УФАС рассмотрят в Арбитражном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Арбитражном суде Ростовской области этой осенью рассмотрят иск ФК «Ростов» к антимонопольной службе. Ранее ведомство оштрафовало клуб за рекламу букмекерской конторы, сообщает «Город N».
Предварительно известно, что «Ростов» еще в декабре 2020 года запустил рекламу на световом фасаде своего домашнего стадиона. В УФАС это посчитали нарушением и призвали желто-синих к ответу. «Ростов» же в свою очередь не согласился с этим и обратился в суд.
В донском клубе утверждают, что у антимонопольного органа нет доказательств размещения товарного знака. Есть только свидетельство очевидца, который пожаловался на рекламу.
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