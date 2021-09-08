20 млн рублей выделили на оснащение медучреждений в Ростовской области

Для таганрогской больницы закупят рентгенографический аппарат. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на оснащение объектов здравоохранения выделили около 20 млн рублей. Соответствующее решение утвердил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Так, примерно 9 млн рублей потратят на рентгенографический цифровой аппарат для таганрогской больницы. Это единственное лечебное учреждение в городе с пульмонологическим и провизорным отделениями. Ранее помочь с этой закупкой к властям региона обратился глава местной администрации.

Еще около 9 млн рублей предусмотрели на оборудование для бюро судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического бюро. Кроме того, почти 1,9 млн рублей направят на закупку оборудования и мебели для Мещеряковской амбулатории Верхнедонского района.

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