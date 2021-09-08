В Таганроге планируют пустить автобусы к онкодиспансеру на Московской

До этого рядом с диспансером не было нормальной дороги. Фото: страница в Facebook городской думы Таганрога

В Таганроге серьезно занялись вопросом доступности онкодиспансера, который находится на улице Московской. Рядом с медучерждением уже отремонтировали дорогу и сделали стоянку. Теперь будут решать проблему с общественным транспортом. Информация об этом появилась в соцсети на странице гордумы.

- Осталось нанести разметку и выполнить ряд задач по организации дорожного движения. Создана основа для решения многолетней проблемы, волнующей горожан. Теперь есть асфальт, парковка. Устранили препятствия для организации движения общественного транспорта, - отметила председателя городской думы - главы Таганрога Инны Титаренко.

Ранее перевозчики отказывались обслуживать этот маршрут из-за отсутствия нормальной дороги. Кроме того, место на этой территории ограничивал забор завода, и люди часто парковали свои авто около проезжей части, загромождая путь. После большой и трудоемкой работы эту ситуацию смогли изменить.

- Надеюсь, теперь МКУ «Благоустройство», отдел транспорта и компании-перевозчики смогут вплотную заняться вопросом организации работы общественного транспорта, - добавила председатель городской думы - глава Таганрога Инны Титаренко.

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