В Таганроге на «первой миле» новой трамвайной сети провели субботник

В уборке приняли участие более ста человек. Фото: сайт правительства РО

В Таганроге провели субботник на участке «первой мили» новой трамвайной сети. Речь идет об улице Фрунзе. Там участники сбора обустроили клумбы, побелили деревья, очистили обочины, а также убрали весь мусор, сообщает сайт донского правительства.

- В мероприятии приняли участие более ста человек. Это сотрудники Минтранса, местные депутаты и чиновники, студенты ЮФУ, дорожники. Когда Таганрог войдет в силу как крупный туристический центр, этот сбор будут вспоминать с гордостью. Люди смогут заявить, что внесли свой вклад в преображение города, - отметил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Сейчас на 10-километровом участке «первой мили» уже уложена рельсошпальная решетка. Специалисты сейчас укладывают верхний слой покрытия, монтируют остановки и опоры контактной сети. В ближайшее время реконструкцию этого отрезка пути должны полностью завершить. После этого запустят первые трамваи.

Модернизация трамвайной сети приморского города проходит в рамках концессионного соглашения. Инвестор планирует вложить в работы 11,8 млрд рублей.

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