Второй вагон для трамвайной сети Таганрога вывели на обкатку в Усть-Катаве

Обкатку проходит вагон 71-628. Фото: Яков Титенок

Второй вагон для обновленной трамвайной сети Таганрога вывели на обкатку в Усть-Катаве. Об этом сегодня, 17 августа, в Instagram сообщает «Таганрогский Городской Транспорт».

- Второй вагон 71-628 проходит обкатку в Усть-Катаве, - подписали опубликованное фото авторы поста.

Первый состав также доставили из Челябинской области этим летом. Всего для приморского города планируют приобрести 60 подобных машин. Их цвет выбрали сами горожане, остановились на красном с белыми полосами. Кроме того, в Таганроге в рамках капитальной модернизации собираются привести в порядок 45 км путей и установить 80 остановок.

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