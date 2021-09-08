Власти Ростова пока не решили, будет ли фейерверк в честь Дня города

Будет ли красочное шоу в небе над донской столицей, неизвестно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове пока не решили, устроят ли 11 сентября фейерверк в честь Дня города. Об этом на пресс-брифинге сообщила замглавы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.

- Окончательное решение по фейерверку еще не принято, - ответила на вопрос журналистов Елена Кожухова.

Будет ли красочное шоу в небе над донской столицей, неизвестно. Также отменили гала-концерт на Театральной площади. Однако это не омрачит праздник, потому что для жителей и гостей города уже подготовили и утвердили интересную культурную программу.

Так, например, в скверах и на улицах в эту субботу будут работать специальные площадки. Кроме того, впервые в Ростове на территории парка Горького проведут исторический фестиваль «Ростов Купеческий», а вечером все желающие смогут посетить концерт в парке «Левобережном».

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