День города Ростова-на-Дону 2021: обновленная программа мероприятий на 11 сентября

День города в этом году отметят раньше. Фото: администрация Ростова.

День города Ростова-на-Дону 2021 пройдет в субботу, 11 сентября. 8 сентября в администрации представили окончательный вариант праздничной программы. Концерта на Театральной площади не будет, но власти обещают другие мероприятия и фейерверк. Рассказываем, куда сходить в этот день.

Одним из главных мероприятий станет фестиваль купечества имени Чехова «В городском саду». Ярмарка будет проходить в парке Горького и на переулке Соборном с 11.00 до 16.00. Власти пообещали «погрузить ростовчан в атмосферу 19 века» — на площадках можно будет увидеть шарманщика, коробейника, цирюльника.

Еще одно необычное мероприятие в этот день пройдет в парке культуры и отдыха 1 мая. В 14.00 здесь начнется «Балл коммерческого клуба» — костюмированный балл с оркестром.

Концерт в День города Ростова-на-Дону тоже состоится, но на этот раз в парке Левобережном. Мероприятие продлится с 19.00 до 22.00. На сцене выступят джаз-оркестр Кима Назаретова, ансамбль донских казаков и другие артисты Ростова-на-Дону. В парке также пройдут ярмарка «Город мастеров» и турнир по пляжному волейболу.

Под вопросом традиционный праздничный салют. Как сообщила замглавы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова, решение о его проведении еще не принято.

В этот день пройдут и другие мероприятия. Публикуем обновленную подробную программу:

10.00

Физкультурно-массовые мероприятия «Ростов Спортивный»

Где: МБУ спортивная школа «Гребной канал «Дон», улица Пойменная, 2А.

Чемпионат школьных спортивных клубов

Где: МБОУ «Гимназия № 18», ул. Орбитальная, 26/1.

11.00

Городской проект «Улица талантов, улица мечты» (выступления артистов на пяти музыкальных площадках).

Где:

- Ростовская государственная филармония, ул. Большая Садовая, 170;

- ЮФУ, ул. Большая Садовая, 105/42;

- РГЭУ (РИНХ), ул. Большая Садовая, 69;

- Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, пр. Буденновский, 23.

12.00

Представление «С Днем рождения, любимый город!» — шоу мастерской фокусов и мастер-классы.

Где: парк им. Николая Островского.

13.00

Театрализованный концерт «Ростов — город, в котором хочется жить!»

Где: парк «Дружба».

17.00

Развлекательно-игровая программа «Мой город — моя семья»

Где: детский парк В. Черевичкина

18.00

Народное гуляние «Город у Тихого Дона!»

Где: парк имени Плевен

Праздник «Ростов многонациональный»

Где: парк Горького

19.00

Кубок города по бодибилдингу и фитнесу

Где: парк имени Октябрьской революции.

20.00

Сольное выступление Игоря Дзреева

Где: парк Горького

Напомним, обычно День города Ростова-на-Дону проходит в третье воскресенье сентября. Однако в этом году празднование перенесли из-за выборов.

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