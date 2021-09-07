Лето заказывали?: К выходным в Ростовскую область вернется жара до +29

Не убирайте пока летние вещи - еще пригодятся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После первой холодной недели сентября в Ростове-на-Дону и области ожидается возвращение жары до + 29 градусов. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Снимать куртки будем постепенно: каждый день дневная температура будет расти примерно на 2 градуса. Так, в среду, 8 сентября, воздух прогреется до 23 градусов тепла, а ночью ждем +10-12. В четверг будет уже +25 днем и +13-15 ночью. В пятницу потеплеет до +27 в дневные часы, а в ночные будет +15-17. А уже в субботу, 11 сентября, днем ожидается настоящая жара до +29, ночью тоже будет не особо холодно - до +17-19 градусов. Такая температура продержится еще несколько дней: в воскресенье синоптики обещают + 28, в понедельник + 27, а во вторник и среду — снова +29.

Осадков всю следующую неделю не предвидится, в Ростгидромете обещают ясную погоду, лишь ночью в понедельник - небольшая облачность. Сильного ветра тоже не ожидается: преобладать будет ветер восточного направления.

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