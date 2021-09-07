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Общество7 сентября 2021 8:30

Первые заморозки ожидают донской регион 7 сентября

Об этом предупредили местные спасатели
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области ожидаются первые заморозки

В Ростовской области ожидаются первые заморозки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области новый рабочий день начнется с первых заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сегодняшней ночью и ранним утром столбики термометров в некоторых районах Ростовской области уже опустились до минусовых отметок. Первые заморозки ударят в основном по северной части донского края, и температура воздуха и почвы может достичь показателя до -1 градуса.

Такая температура ожидается с 6 по 7 сентября в первой половине суток. Далее синоптики обещают постепенное потепление.

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