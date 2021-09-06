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Общество6 сентября 2021 8:30

Похолодание до +2 градусов ожидает Ростовскую область

Ожидается туман и даже небольшой дождь
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области ожидается резкое похолодание

В Ростовской области ожидается резкое похолодание

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В некоторых районах Ростовской области ожидается почти зимнее похолодание. Об этом сообщили донские синоптики.

Температура воздуха понизится в северных и восточных районах региона. Столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса. Речь идет о Верхнедонском, Чертковском, Шолоховском, Обливском и Дубовском районах.

Сотрудники ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ночное время суток и ранним утром есть вероятность возникновения тумана и местами даже небольшого дождя.

В дневные часы температура воздуха составит +22 градуса, а ночью опустится до +8 градусов.

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