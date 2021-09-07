О праростовчанах, русском Чикаго и культуре: историк развеял мифы о Ростове-на-Дону

Когда Ростов называли русским Чикаго - это совсем не про криминал, как многие сейчас думают Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро Ростов-на-Дону отметит 272-ю годовщину. «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовским историком и академиком Юрием Кругловым и выяснила новые факты о городе, которых просто так не найти в Интернете. Также историк попытался развеять стереотипы о Ростове - не зря ли за ним закрепился бандитский авторитет?

НА ГВАРДЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ БЫЛО ГОРОДИЩЕ МЕОТОВ

- Ростовчан убеждают в том, что город очень молодой, что он рожден в 1749 году. Но это не совсем так, - утверждает Юрий Круглов.

Оказывается, в центре старого Ростова современные археологи за последние несколько лет открыли несколько поселений меотов. Это племена, которые в первом тысячелетии до нашей эры проживали на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря. Прямо в центре будущего Ростова 2200 лет назад они строили каменные стены. На Гвардейской площади, на том самом месте, где тысячи ростовчан каждый день проезжают мимо легендарного танка Т-34 в честь бойцов 3-го гвардейского танкового корпуса, нашли целое их городище. Причем оно было довольно большим и уходило за левый берег Темерника.

- Ростовчане даже не знают, кто такие эти меоты! А их можно назвать праростовчанами, - говорит историк.

Почему же они решили поселиться именно здесь? Да потому, что Дон был богат рыбой. Вот и поселились меоты на рыбном месте. А также здесь можно было пасти скот. Плюс были небольшие торговые пути и рядом находилась греческая фактория Танаис, где можно было найти роскошные ткани и металлическое оружие.

Кстати, на территории города "праростовчане" возводили курганы, которые позже срыли. А это значит, что в Ростове был совсем другой ландшафт.

Прямо на месте Гвардейской площади тысячелетия назад жили племена меотов. Фото: сайт защитников культурно-исторического наследия Ростовской области

«РУССКИЙ ЧИКАГО» ЗВУЧИТ ГОРДО

Территория Дона является пограничной. Ворошиловский мост - место границы между Европой и Азией.

- Об этом знают лишь единицы. А молодежь так и подавно не в курсе, - убежден академик.

Когда в XIX веке говорили, что Ростов похож на Чикаго и Ливерпуль, то имели в виду совсем не мафию, которая появилась в Чикаго в 20-е годы XX века. Подразумевалось другое.

В XIX веке Ливерпуль был крупнейшим промышленным центром. Получается сравнение Ростова с этим городом было похвалой. А вот в советские времена как раз таки похвалу превратили в оскорбление.

И тоже самое касается Чикаго. Чикаго в свое время был городом, который стремительно экономически развивался. И когда говорили, что Ростов - это Чикаго, подразумевалось, что город стремительно развивался.

КУЛЬТУРНЫЙ, А НЕ ВУЛЬГАРНЫЙ

Сложилось такое мнение о Ростове, что он город культуры поверхностной и вульгарной, город агрессивных людей. Оказывается, дореволюционный Ростов имел свой музей, деньги на который дали казаки-старообрядцы.

- Получается, ростовчане за свой счет создали первый музей. Это полностью переворачивает мнение о том, что Ростов был некультурным, - рассказывает Юрий Круглов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО РОСТОВ?

Ростовчане мало задумываются, что имя, данное городу в честь Димитрия Ростовского, очень интересная позиция. Почему же был выбран именно святой Дмитрий, епископ города Ростова Великого? Юрий Круглов и сам не знает ответа на этот вопрос.

- Дело в том, что предки епископа были с донской земли. Он был из рода казака Туптало. В монашестве его переименовали в Димитрия, и он занял кафедру епископа Ростова Великого. И после его смерти императрица Елизавета Петровна почему-то решает назвать крепость, которая была построена для защиты таможни, в честь Димитрия Ростовского. Это название спорное и загадочное, - предполагает историк.

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