День города Ростова-на-Дону 2021: даты проведения, программа праздника, площадки

В донской столице проведут десятки мероприятий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
День города Ростова-на-Дону 2021 будут отмечать в течение нескольких дней. Публикуем все даты проведения мероприятий, полную программу праздника и список площадок.
9 СЕНТЯБРЯ
15.00 — Тематический форум «Великий князь Александр Невский», посвященный 800-летию со дня рождения А. Невского
Где: Исторический парк «Россия – моя история», пр. Шолохова, 31И
10 СЕНТЯБРЯ
9.00 — Церемония возложения цветов
Где: мемориальный комплекс «Павшим воинам»
Торжественное награждение победителей городских конкурсов по поддержке талантливой молодежи
Где: Администрация города Ростова-на-Дону
Торжественный прием Почетных граждан, Героев России, Героев Социалистического Труда
Время и место уточняются
11 СЕНТЯБРЯ
с 11.00 до 17.00 — Первый фестиваль купечества имени А.П. Чехова «В Городском саду»
Где: пер. Соборный; Городской культурно-досуговый центр имени М. Горького
19.00 — Праздничная программа «С Днем Рождения столица донская!»
Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»
21.50 — Флайборд-шоу «РОСТОВ – 272»
Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»
11.00 — 17.00
- Выставка работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Донская палитра»
- Трансляция документальных фильмов «История Ростова-на-Дону в документалистике»
Где: Городской культурно-досуговый центр имени М. Горького
- Праздничная программа, посвященная Дню города Ростова-на-Дону «С Днем рождения, любимый город!»
- Шоу мастерской фокусов, мастер-классы, соревнования, конкурсы, посвященные празднованию Дня города
Где: Парк культуры и отдыха имени Н. Островского
- Праздничная концертная программа «Я люблю Ростов» с участием детских творческих коллективов города
- Фото-променад с участием ростовых кукол, мастер-классы декоративно-прикладного искусства
Где: Детский парк имени В. Черевичкина «Театр Сказок»
- Фотовыставка ретро-фотографий «Ретро-Ростов»; работа зоны аквагрима «Символ купца»
- Открытый микрофон «Поэзия и я»
- Театрализованная квест-игра «Тайны подземных галерей»
- Театрализованная программа «Купеческий клуб»
- Костюмированный бал с оркестром «Бал коммерческого клуба»
- Концертная программа «Ростов – город купцов»
Где: Парк культуры и отдыха 1 Мая
- «Город мастеров» - выставки поделок, картин, творческие мастерские, мастер-классы
- «Ростов, любимый с детства!» - развлекательная программа с театрализованным представлением и играми
- Праздничный театрализованный концерт «Ростов – любимый город наш!»
- Танцевальный флешмоб «Ростов, зажигай!»
Где: Парк культуры и отдыха Дружба
Литературно-музыкальная композиция «Ростов – любимый город!»
Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»
11.00 — 15.00
Городской проект «Улица талантов, улица мечты»
Где: 5 тематических музыкальных площадок по ул. Большая Садовая
23 — 25 сентября
XVII Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает», посвященный 272-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону
Где: Ростовский областной дом народного творчества
30 СЕНТЯБРЯ
18.00 — Городской конкурс на лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова»
Где: Дом культуры «Роствертол»
День города Ротсова-на-Дону 2021 пройдет в непривычном для жителей формате. Из-за пандемии коронавируса в донской столице отменили традиционных концерт на Театральной площади.
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