День города Ростова-на-Дону 2021: даты проведения, программа праздника, площадки

В донской столице проведут десятки мероприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

День города Ростова-на-Дону 2021 будут отмечать в течение нескольких дней. Публикуем все даты проведения мероприятий, полную программу праздника и список площадок.

9 СЕНТЯБРЯ

15.00 — Тематический форум «Великий князь Александр Невский», посвященный 800-летию со дня рождения А. Невского

Где: Исторический парк «Россия – моя история», пр. Шолохова, 31И

10 СЕНТЯБРЯ

9.00 — Церемония возложения цветов

Где: мемориальный комплекс «Павшим воинам»

Торжественное награждение победителей городских конкурсов по поддержке талантливой молодежи

Где: Администрация города Ростова-на-Дону

Торжественный прием Почетных граждан, Героев России, Героев Социалистического Труда

Время и место уточняются

11 СЕНТЯБРЯ

с 11.00 до 17.00 — Первый фестиваль купечества имени А.П. Чехова «В Городском саду»

Где: пер. Соборный; Городской культурно-досуговый центр имени М. Горького

19.00 — Праздничная программа «С Днем Рождения столица донская!»

Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»

21.50 — Флайборд-шоу «РОСТОВ – 272»

Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»

11.00 — 17.00

- Выставка работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Донская палитра»

- Трансляция документальных фильмов «История Ростова-на-Дону в документалистике»

Где: Городской культурно-досуговый центр имени М. Горького

- Праздничная программа, посвященная Дню города Ростова-на-Дону «С Днем рождения, любимый город!»

- Шоу мастерской фокусов, мастер-классы, соревнования, конкурсы, посвященные празднованию Дня города

Где: Парк культуры и отдыха имени Н. Островского

- Праздничная концертная программа «Я люблю Ростов» с участием детских творческих коллективов города

- Фото-променад с участием ростовых кукол, мастер-классы декоративно-прикладного искусства

Где: Детский парк имени В. Черевичкина «Театр Сказок»

- Фотовыставка ретро-фотографий «Ретро-Ростов»; работа зоны аквагрима «Символ купца»

- Открытый микрофон «Поэзия и я»

- Театрализованная квест-игра «Тайны подземных галерей»

- Театрализованная программа «Купеческий клуб»

- Костюмированный бал с оркестром «Бал коммерческого клуба»

- Концертная программа «Ростов – город купцов»

Где: Парк культуры и отдыха 1 Мая

- «Город мастеров» - выставки поделок, картин, творческие мастерские, мастер-классы

- «Ростов, любимый с детства!» - развлекательная программа с театрализованным представлением и играми

- Праздничный театрализованный концерт «Ростов – любимый город наш!»

- Танцевальный флешмоб «Ростов, зажигай!»

Где: Парк культуры и отдыха Дружба

Литературно-музыкальная композиция «Ростов – любимый город!»

Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»

11.00 — 15.00

Городской проект «Улица талантов, улица мечты»

Где: 5 тематических музыкальных площадок по ул. Большая Садовая

23 — 25 сентября

XVII Международный джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает», посвященный 272-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону

Где: Ростовский областной дом народного творчества

30 СЕНТЯБРЯ

18.00 — Городской конкурс на лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова»

Где: Дом культуры «Роствертол»

День города Ротсова-на-Дону 2021 пройдет в непривычном для жителей формате. Из-за пандемии коронавируса в донской столице отменили традиционных концерт на Театральной площади.

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