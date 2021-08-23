Алексей Логвиненко: «День города в Ростове проведут с соблюдением санитарных норм»

Город встретит свой День рождения в праздничном убранстве. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

День города в Ростове проведут, но с соблюдением всех санитарных норм. Для жителей и гостей города уже подготовили насыщенную культурную программу. Об этом сегодня, 23 августа, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, парках и скверах. Так, в парке Горького состоится первый фестиваль купечества имени Чехова «В Городском саду». В парке «Левобережный» - флайборд-шоу «Ростов - 272», а в областном доме творчества пройдет XVII джазовый фестиваль «Ростовский джаз приглашает». С более подробной программой можно будет ознакомиться на сайте администрации города, - написал Алексей Логвиненко.

Также сити-менеджер рассказал, что город встретит свой День рождения в праздничном убранстве. Уже к 1 сентября улицы украсят флагами и тематическими композициями.

- Однако из-за сложившейся эпидобстановки гала-концерта на Театральной площади не будет, соответствующее предписание вынес Роспотребнадзор. Но мы постараемся создать праздничное настроение для жителей и гостей нашего города, - добавил Алексей Ловиненко.

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