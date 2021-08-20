Городская администрация отменила празднование Дня города

В Ростове отменили празднование Дня города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице было принято решение об отмене празднования Дня города, которое должно было состояться 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Принятия таких мер потребовал региональный Роспотребнадзор.

- В соответствии с Предписанием Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в Ростове будут отменены все массовые мероприятия, посвящённые 272-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону, включая гала - концерт на Театральной площади, - говорится в тексте сообщения.

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