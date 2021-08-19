Как пройдет День города Ростова-на-Дону 2021: ждать ли салют и концерт на Театральной площади

В этом году День города может пройти раньше. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

День города Ростова-на-Дону 2021 может пройти в режиме офлайн — уже запланированы концерты и даже салют. Публикуем предварительную программу мероприятий в честь 272-летия донской столицы.

Ростовские власти уже начали искать подрядчика для организации концерта на Театральной площади. На сайте госзакупок также сообщается, какого числа будут отмечать День города Ростова-на-Дону 2021. Согласно документам, выступление артистов запланировано на более ранний срок — 11 сентября. Известно также и то, что завершится мероприятие салютом.

В честь 272-летия города в Ростове пройдет джазовый фестиваль. Для зрителей сыграет не только местный оркестр Кима Назаретова, но и музыканты из Москвы и Воронежа. Концерты будут проходить 23 и 24 сентября с 17.00 до 20.00, а также 25 сентября с 19.00 до 22.00.

Однако программа мероприятий еще может поменяться. В городской администрации сообщили, что празднование все еще под вопросом из-за ситуации с коронавирусом.

На украшения ко Дню города потратят 4,1 миллиона рублей. Праздничное оформление улиц в этом году будет мало отличаться от прошлогоднего. В разных частях города появятся флаги, баннеры и панно с поздравлениями. Будет установлена топиарная композиция «Повозка» — карета и лошади из искусственного газона.

Напомним, День города Ростова-на-Дону обычно отмечают в третье воскресенье сентября. История города берет начало с даты основания Темерницкой таможни в 1749 году.

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