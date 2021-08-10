Ростов ко Дню города украсят на 4,4 миллиона рублей

В Ростове на украшения ко Дню города потратят 4,4 миллиона рублей
Фото: Ирина ПОТЕРЯ
В донской столице на украшения ко Дню города потратят порядка 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Тендер был объявлен управлением наружной рекламы города. Планируется комплексное оформление территории города к предстоящему празднику.
Победителем аукциона была определена компания «Резон-А». Представители фирмы предложили выполнить работы за 4,1 миллиона рублей. А также был проведен еще один конкурс по выполнению аналогичных работ. В этом тендере победителем стала компания «Альбион медиа», она выполнит все необходимые работы за 299 тысяч рублей.
Подрядчикам развесят по всему городу баннеры и флаги. В этом году они появятся на проспекте Стачки, площади Энергетиков и Комсомольской площади.
Все работы планируется завершить уже к 1 сентября.
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