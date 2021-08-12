Новости Ростова-на-Дону на 12 августа 2021: как и когда пройдет День города

В этом году праздничные мероприятия пройдут раньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 12 августа 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

Арестован председатель совета директоров Георгий Светлицкий. Ленинский районный суд отправил его под стражу до 5 октября. По версии следствия, он и соучастники похитили у генерального директора более 24 миллионов рублей.

11 сентября на Театральной площади планируют провести гала-концерт в честь Дня города. По данным портала госзакупок, на мероприятие планируют потратить 4,2 миллиона рублей. Исполнительно контракта должен установить все необходимое для концерта оборудование до 10 сентября.

В Ростове пациент ковидного госпиталя выпал из окна и разбился насмерть. По данным источников «КП», мужчина тяжело переносил болезнь. Он находился в медучреждении 12 дней. Точная причина трагедии неизвестна.

Бизнесмен из Украины продал несколько шахт в Ростовской области. Речь идет о предприятиях «Донской антрацит», «Сулинантрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская». Покупателем стала кипрская компания.

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