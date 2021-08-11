Несколько шахт в Ростовской области продает бизнесмен из Украины

В Ростовской области проданы несколько шахт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнесмен, являющийся уроженцем Украины, продает угольные предприятия в Ростовской области. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Юг".

На продажу были выставлены следующие предприятия: «Донской антрацит», «Сулинантрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»». Антимонопольное ведомство уже одобрило проведение сделки. Все угольные предприятия были проданы одной из кипрских компаний.

Речь о продаже донских шахт заходила еще около двух месяцев назад. Причиной для этого послужило то, что деньги будут вкладываться в возобновление энергетики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парамоновские склады в центре Ростова-на-Дону выставили на продажу.

Объект культурного наследия продают как арестованное имущество.