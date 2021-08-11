В Ростове по делу о мошенничестве арестовали председателя совета директоров «Водоканала»

Приговор вынесли в Ленинском районном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове по делу о мошенничестве на 204,2 млн рублей арестовали председателя совета директоров АО «Водоканал». Георгий Светлицкий будет находиться под стражей до 5 октября. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
- 6 августа Ленинский районный суд отправил подозреваемого под стражу на 2 месяца, то есть до 5 октября 2021 года включительно, - прокомментировали в инстанции.
По версии следствия, представитель ресурсоснабжающей компании и неизвестные соучастники обманули генерального директора. После этого им удалось похитить и разделить между собой 204 млн 286 тысяч 86 рублей. Эти деньги принадлежали «Водоканалу».
Известно, что ранее в организации провели обыски. Связаны ли они с делом Георгия Светлицкого, неизвестно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гендиректором ростовского "Водоканала" назначен Сергей Кабанов
Ранее он был заместителем директора Департамента подключений (подробности)