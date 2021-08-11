Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2021 10:56

В Ростове по делу о мошенничестве арестовали председателя совета директоров «Водоканала»

Представителя компании отправили под стражу до 5 октября
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приговор вынесли в Ленинском районном суде

Приговор вынесли в Ленинском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове по делу о мошенничестве на 204,2 млн рублей арестовали председателя совета директоров АО «Водоканал». Георгий Светлицкий будет находиться под стражей до 5 октября. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- 6 августа Ленинский районный суд отправил подозреваемого под стражу на 2 месяца, то есть до 5 октября 2021 года включительно, - прокомментировали в инстанции.

По версии следствия, представитель ресурсоснабжающей компании и неизвестные соучастники обманули генерального директора. После этого им удалось похитить и разделить между собой 204 млн 286 тысяч 86 рублей. Эти деньги принадлежали «Водоканалу».

Известно, что ранее в организации провели обыски. Связаны ли они с делом Георгия Светлицкого, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гендиректором ростовского "Водоканала" назначен Сергей Кабанов

Ранее он был заместителем директора Департамента подключений (подробности)