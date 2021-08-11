В Ростове на гала-концерт в честь Дня города выделят 4 млн рублей

Праздник планируют провести во время непростой ситуации с распространением коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на Театральной площади 11 сентября собираются провести гала-концерт. Праздник приурочат ко Дню города. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется обустройством площадки. Сумма контакта - 4,2 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Судя по опубликованным документам, тендер разыграют уже 19 августа. Победитель должен будет до вечера 10 сентября полностью установить всю технику, в том числе не менее трех экранов, освещение, звуковое оборудование и даже две дизельные электростанций. Кроме этого, на площади смонтируют гримерки и выставят шесть биотуалетов. Потом это все нужно будет собрать и вывезти.

К слову, праздник планируют провести во время непростой ситуации с распространением коронавируса. Ранее в регионе из-за роста заболеваемости ввели дополнительные санитарные меры. Теперь усилен контроль за масочным режимом в местах массового скопления людей. Также в кафе, спортзалы и студенческие общежития можно пройти только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенной инфекции или со свежим ПЦР-тестом.

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