Новый рынок откроется в Александровке к 1 сентября

В Ростове появятся новые торговые объекты. Фото: администрация Ростова

В донской столице в микрорайоне Александровка с 1 сентября откроется сразу несколько новых торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

До этого на пересечении улиц Вересаева и Берберовская находились незаконные торговые объекты. В настоящее время там уже построен легальный комплекс и смонтированы торговые павильоны.

- В данный момент завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. Реализация проекта завершится к началу осени, - сообщил глава управления торговли города Константин Тихонов.

На строительство было выделено 4,5 миллиона рублей, из них 1,1 миллиона ушло на благоустройство.

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