Администрация не обнаружила нарушений при установке НТО в Александровке

В Ростове администрация не выявила нарушений при установке НТО в Александровке. Фото: администрация Ростова

В донской столице местный общественник заявил, что установка нестационарных торговых объектов в микрорайоне Александровка ведется с видимыми нарушениями. В частности он отметил якобы незаконное уничтожение деревьев. О выявленных нарушениях общественный деятель Александр Вязников сообщил в своем аккаунте в соцсети Facebook.

- Благоустройством места общего пользования обозвали установку торговых павильонов. Но эти нелюди уничтожили красивые большие ели, всем деревьям, которые росли рядом, подрубили корни. Точнее - уничтожили, - написал Александр Вязников.

Он также отметил, что назвать это строительство нестационарными объектами сложно, так это не ларек, который можно снести в любой момент, здесь готовят фундамент.

Администрация провела проверку и никаких нарушений при строительстве не выявила.

- Так как объект носит статус «временный», то технический паспорт на него не предусматривается. При производстве работ по благоустройству сотрудниками нашей организации повреждений корневой системы деревьев, расположенных в границах благоустраиваемой территории, допущено не было, - отметил директор производящей работы по благоустройству данной территории компании ООО «Свив» Артём Гауцель.

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