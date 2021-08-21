Городская администрация отменила празднование Дня города

В Ростове отменилось празднование дня города
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице было принято решение об отмене празднования Дня города, которое должно было состояться 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Принятия таких мер потребовал региональный Роспотребнадзор.
- В соответствии с Предписанием Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в Ростове будут отменены все массовые мероприятия, посвященные 272-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону, включая гала - концерт на Театральной площади, - говорится в тексте сообщения.
СКОЛЬКО ПЛАНИРОВАЛИ ПОТРАТИТЬ
На украшения ко Дню города местные власти планировали потратить четыре с половиной миллиона рублей.
Администрация объявила тендер и начала поиски компании, которая займется оформлением к празднику. Подрядчика должны были определить к седьмому августа. А полностью город должен был быть украшен уже к 10 сентября.
Согласно документации, в городе появятся световые композиции, топиарная композиция «Повозка с лошадьми». Кроме того, по городу развесят флаги.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Сотрудники администрации говорили, что празднование может пройти в режиме оффлайн. Были запланированы концерты и праздничный салют.
Обещалось выступление в честь 272-летия города джазового фестиваля. Для зрителей должен был сыграть не только местный оркестр Кима Назаретова, но и музыканты из Москвы и Воронежа. Концерты должны были пройти 23 и 24 сентября с 17.00 до 20.00, а также 25 сентября с 19.00 до 22.00.
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