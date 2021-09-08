Выгорело 150 кв. метров: в Ростове на Баграмяна потушили частный дом

Всего на месте происшествия работали 28 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове на улице Баграмяна сгорел двухэтажный частный дом. К этому моменту пламя уже полностью потушили, всего выгорело 150 квадратных метров. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Жертв или пострадавших нет. Информация о ЧП к дежурному поступила в 12.06. В 13.13 горение локализовали, а в 13.50 - полностью ликвидировали, - рассказали в ведомстве.

Всего на месте происшествия от МЧС работали 28 человек. Было задействовано 8 единиц техники.

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