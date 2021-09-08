В Ростове на развитие спортивной инфраструктуры выделили 1,5 млрд рублей

Новые бассейны построят в спортшколе №10. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове два новых бассейна построят в спортшколе №10, а в школе олимпийского резерва №2 в 2022 году появится летний гимнастический зал. Всего на развитие спортивной инфраструктуры в этом году из городской казны выделили рекордные 1,5 млрд. рублей, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации посетил учреждения, где занимались донские чемпионы, которые успешно выступили на Олимпийских Играх в Токио. Например, в ДЮСШ №10 обучали пловчиху Владу Чигиреву. Там же тренеры уже 134 мастеров спорта и еще 214 кандидатов в мастера спорта.

- Посетил детско-юношескую спортивную школу №10. Сейчас в там есть отделения плавания, дзюдо и бокса. Договорились о внутреннем ремонте действующего бассейна и зала для занятий боксом. Более того, в этом году начнём проектирование двух новых бассейнов. В одном из них спортсмены смогут заниматься синхронным плаванием, а второй оборудуют для прыжков в воду, - написал Алексей Логвиненко.

Школа олимпийского резерва № 2 - альма-матер гимнаста Никиты Нагорного. Среди других выпускников учреждения - 8 заслуженных мастеров спорта и 16 мастеров спорта международного класса.

- В 2022 году на базе школы возведут летний гимнастический зал, а само здание ждет ремонт. Прилегающую территорию благоустроят. Кроме того, мы сейчас подыскиваем участок для филиала спортшколы, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, ростовчане с большим энтузиазмом относятся к спорту. Сегодня в различных секциях занимаются более 165 тысяч детей и подростков. Это более 80% от общего числа жителей города в возрасте до 18 лет.

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