На «Прямую линию с Василием Голубевым» прислали уже более тысячи обращений

Во время эфира все желающие смогут позвонить Василию Голубеву. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 8 сентября, губернатор Василий Голубев ответит на вопросы жителей Ростовской области. Начало «Прямой линии» в 17 часов, сообщает сайт донского правительства.

Всего уже поступило более тысячи обращений. Людей волнуют проблемы сфер ЖКХ и благоустройства, дорог и общественного транспорта, а также здравоохранения. Наиболее активными оказались жители Каменска-Шахтинского, Таганрога, Белокалитвинского района.

Также во время эфира все желающие смогут позвонить Василию Голубеву по телефону 8 (863) 201-70-44. Будет возможность и написать сообщение в WhatsApp на номер 8-900-130-11-30. Трансляцию покажут по двум телеканалам и на сайте правительства региона.

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