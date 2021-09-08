Система оплаты труда станет более прозрачной и понятной Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2022 года оклады педработников Ростовской области увеличатся на 50%. Об этом сегодня, 8 сентября, в эфире «Прямой линии» сообщил губернатор Василий Голубев. Эту тему глава региона поднял после вопроса жительницы Дона о надбавках для специалистов сферы образования.

- Это весьма острый вопрос. Что касается среднего профобразования, то с 1 сентября около 3 тысяч педагогов уже получают ежемесячную доплату по 5 тысяч рублей. Мы также сделали некоторые шаги на опережение. Знаем, что этот вопрос рассматривают и на федеральном уровне. Решение на уровне области мы уже приняли, и с 2022 года оклады вырастут на 50%, - сказал Василий Голубев.

Губернатор добавил, что система оплаты труда станет более прозрачной и понятной. Эту ситуацию власти держат на контроле.

- Мы будет и дальше мониторить происходящее. Нам важно создать условия для педагогов, чтобы они понимали что получают гарантированно и какие могут быть надбавки, а также за что они начисляются, - прокомментировал Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев: «Тема лекарств для пациентов с COVID-19 - предмет особого контроля»

О ситуации с препаратами глава региона заговорил после обращения жителя поселка Лиховского (подробности)