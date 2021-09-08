Василий Голубев рассказал, когда рекультивируют мусорный полигон в Таганроге

Ежегодно в регионе убирают до тысячи разных свалок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мусорный полигон в Таганроге требует рекультивации. Сейчас уже готовы все документы на получение субсидии для проведения работ, сообщил 8 сентября в эфире «Прямой линии» губернатор Василий Голубев.

- Таганрожцы регулярно обращают наше внимание на эту свалку. Она закрыта и требует рекультивации. Город должен был сделать проект, к сожалению, с этим затянули и опоздали не меньше, чем на год с началом работ. Сейчас полигон включили в госреестр нацпроекта «Экология». Проект и смета уже прошли экспертизу, сейчас готова документация на получение субсидии, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что таких объектов в области пять, и до конца 2024 года их должны полностью рекультивировать. Кроме того, отметил Василий Голубев, после ликвидации этих очагов нельзя создавать новые.

- Убирая накопленный вред, мы не должны создавать новый. Работа по недопущению несанкционированных свалок продолжается. Ежегодно убираем до тысячи разных свалок, и примерно столько же их появляется, в городе, за ним, в лесополосах. Это большая, серьезная работа, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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