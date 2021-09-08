Василий Голубев: «В Ростовской области сейчас ремонтируют 164 дороги»

В Шахтах планируют отремонтировать участок улицы Советской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 80 млн рублей потратят на обновление участка улицы Советской в Шахтах. Проект уже готов, рассказал губернатор Василий Голубев в эфире «Прямой линии». Эту информацию глава региона озвучил после обращения местного жителя, который пожаловался на состояние дорог. Мужчина попросил губернатора повлиять на ситуацию.

- Мне известно, что на ремонт части улицы Советской выделили средства, проект на выходе. Запланировали 81,5 млн рублей. Однако в этом городе есть и другие дороги, которые требуют реакции властей. Все зависит от умения администрации быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. До этого в Шахтах привели в порядок проспект Победы Революции, там неплохой ремонт, - отметил Василий Голубев.

Всего по нацпроекту в области сейчас ремонтируют 164 дороги. По словам Василия Голубева с 2019 года капитально обновили более тысячи километров пути.

- В прошлом году мы транспортный налог из бюджета отдали муниципалитетам с условием использовать деньги только на дорожные работы. В этом году проверим, как в каждой территории используют средства на проблемных участках, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Об этом заявил губернатор Василий Голубев в эфире «Прямой линии» (подробности)