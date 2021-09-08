В Ростовской области озимыми планируют засеять не менее 2,7 млн га

Кроме сева на Дону ведут уборку поздних зерновых, масличных и овощных культур. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области аграрии подготовили под озимые уже 2,2 млн га, то есть почти 80% от запланированной территории. Засеяли к этому моменту 170 тысяч га, это около 6,5%, сообщает сайт донского правительства. Ситуацию прокомментировал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Сегодня на Дону ведется уборка поздних зерновых, масличных, овощных культур. Расширяется география осенней посевной кампании, в эту работу включились уже 19 районов. Идет подготовка почвы, планируется засеять не менее 2,7 млн га. В связи с этим сегодня главная задача - завершить уборочные работы и провести сев озимых в максимально сжатые сроки, - пояснил Виктор Гончаров.

Что касается уборочных работ, то они идут активными темпами. Из 220 тысяч га поздних зерновых культур убрали на сегодня более 21 тысячи га, или около 10%. Валовой сбор составил почти 50 тысяч тонн, средняя урожайность - 22,8 ц/га.

Обработали также 13% территорий с масличными культурами, с грунта сняли почти 190 тысяч тонн. Средняя урожайность - 14,9 ц/га. Урожай овощей пока превышает 133 тысячи тонн при средней урожайности в 342 ц/га. Обработали 62% площадей. Валовой сбор картофеля сегодня - более 112 тысячи тонн при урожайности 290 ц/га, убрано 63% площадей.

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