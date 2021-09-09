В центре Ростова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились около 15 человек Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Всего столкнулись три машины, пострадавших среди водителей и пассажиров не было. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вчера вечером, около 16.20. По предварительным данным, ее спровоцировал водитель грузовика. Он поворачивал с Красноармейской на Театральный проспект и в крайней левой полосе врезался в Volkswagen Passat, который в свою очередь отбросило на автобус №55. В этот момент в салоне общественного транспорта находились около 15 человек.

- По факту происшествия проводится проверка, специалисты установят все обстоятельства произошедшего, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД.

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