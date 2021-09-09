Клещи передали жителям Ростовской области новый вирус Manych

Клещи могут заразить человека и другими заболеваниями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В крови нескольких жителей Ростовской области ученые выявили РНК нового вируса. Его назвали Manych, в честь реки, которая проходит в том числе по донскому краю. Выяснилось, что люди подхватили инфекцию от клещей. Об этом сообщили специалисты центра «Вектор».

Как пояснили эксперты, изначально проверяли пробы, взятые у людей с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой. Всего их было 20, в четырех случаях возбудитель оказался нетипичным и на этом основании сделали вывод о появлении нового вируса.

Сейчас инфекция не представляет особой опасности из-за небольшого распространения, ее могут выявить лишь в редких, единичных случаях. Однако успокаиваться не стоит. Основные переносчики заболевания - клещи, и сейчас, по данным Роспотребнадзора Ростовской области, они могут заразить человека другими заболеваниями.

Так, например, в начале сентября стало известно, что в клещах, собранных на некоторых территориях, обнаружили ДНК возбудителей эрлихиоза и анаплазмоза. Это инфекционные заболевания. Местных властей уже попросили провести обработку.

Что касается случаев Крымской геморрагической лихорадки, то с начала года на Дону агрессивные паукообразные заразили 16 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4878 жителей Ростовской области обратились в больницу после укусов клещей

От нападений агрессивных паукообразных также пострадали дети (подробности)