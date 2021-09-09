В Ростове старинный купол из Нахичевани обрел новый дом

Общественники приложили все усилия, чтобы найти для артефакта постоянное место. Фото: группа в Facebook движения «Мой фасад»

В Ростове-на-Дону старинный купол из Нахичевани обрел новый дом. Теперь он украсит одно из местных креативных пространств, сообщили на странице в Facebook активисты движения «Мой фасад».

Эта история спасения началась еще в 2019 году. Именно тогда, судя по публикациям, нашли разбитый и никому не нужный архитектурный элемент. Его сняли жильцы одного из домов во время ремонта и просто выбросили на улицу. Однако не бывает худа без добра - после этого у купола началась новая жизнь. Общественники приложили все усилия, чтобы найти для артефакта постоянное место.

- Пока мы искали манипулятор и средства на аренду, охотники за металлоломом разломали купол, но даже в таком виде он прекрасен. После долгих приключений и нескольких переездов он обрел новый дом и теперь станет частью экстерьера креативного пространства на Донской. Рядом с ним обязательно сделаем табличку, - написали активисты движения «Мой фасад».

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На происходящее пожаловались общественники (подробности)