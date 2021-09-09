11 сентября в Аксайском районе развернут большую продовольственную ярмарку

Продукты будут продавать на 10-15% дешевле обычных расценок. Фото: сайт правительства РО

11 сентября для жителей Ростова и Аксайского района развернут большую продовольственную ярмарку. Продукты на этом мини-рынке будут продавать на 10-15% дешевле обычных расценок, сообщает сайт донского правительства.

Торговые палатки смонтируют в Аксайском районе на Обсерваторной, 13, рядом с гипермаркетом. Товары привезут местные фермеры и предприятия, которые подтвердили качество своей продукции в системе «Сделано на Дону».

На прилавках будут овощи, фрукты, бахчевые, колбасы, мясо, молоко, птицеводческая и рыбная продукция, масло, мёд, мучные, кондитерские, хлебобулочные изделия и другие товары. Кроме того, на продажу выставят саженцы фруктовых деревьев и материал для посадки ягодных культур, семена цветов и овощей.

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