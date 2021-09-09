Еще 470 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области

Положительные тесты подтвердили в 52 городах и районах Дона. Фото: пресс-центр по борьбе с COVID-19

В Ростовской области выявили еще 470 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3066. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили донские власти.

Новые случаи подтвердили в 52 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 193. На втором месте находятся Таганрог, Красносулинский и Сальский районы, там по 10 заболевших, в Азовском районе и в Батайске - по 9.

По 8 случаев в Каменском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском и Семикаракорском районах. По 7 инфицированных обнаружили за сутки в Багаевском, Волгодонском, Егорлыкском, Зимовниковском и Неклиновском районах. В Белокалитвинском и Родионово-Несветайском районах подтвердили по 2 положительных теста, в Дубовском районе - 1.

Среди новых заболевших 34,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,8% - от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 15,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 3740 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 322.

Зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 19 женщин 56, 59, 60, 62, 66, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 84 лет, а также 9 мужчин 51, 54, 57, 61, 63, 69, 72, 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 6237 человек. Выздоровели 111498 человек, в том числе за последние сутки - 505.

В лабораториях за 24 часа провели 14132 тестов на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 282,03.

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