Василий Голубев: «На обращения жителей Ростовской области ответят в течение недели»

Василий Голубев за 2,5 часа ответил на более чем на 30 вопросов. Фото: страница в Instagram Василия Голубева

В Ростовской области в течение недели ответят на все вопросы, которые не успели озвучить в эфире «Прямой линии». Об этом сообщил губернатор Василий Голубев по итогам общения с жителями региона.

- Все, что мы получили и за 10 дней перед этим в течение суток будет систематизировано - разложено по органам исполнительной власти, по муниципалитетам. В течение недели с 8 сентября, мы попытаемся ответить на все вопросы, которые поступили. Дозвонимся до каждого автора и проинформируем его о том, как занимаемся темой, как мы будем заниматься, если это потребует времени. Тех, кто обратился в соцсетях, также не оставим без внимания. Постараемся дать максимально быструю реакцию, - сказал Василий Голубев.

Глава региона пообщался с людьми вчера, 8 сентября. Всего по разным каналам приняли более трёх тысяч обращений, это без учета звонков в колл-центре. Василий Голубев за 2,5 часа ответил на более чем на 30 вопросов. Они касались здравоохранения, благоустройства, комплексной застройки территорий, водоснабжения, газификации, экологии, качества дорог.

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Об этом сообщил губернатор Василий Голубев (подробности)