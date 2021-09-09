Иностранца с экстремистскими символами на одежде задержали в Ростовской области

Молодой человек прибыл рейсом из Таджикистана. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

21-летнего пассажира с экстремистской символикой на одежде задержали в аэропорту Платов в Ростовской области. О происшествии сегодня, 9 сентября, сообщили в транспортной полиции.

Молодой человек прибыл рейсом из Таджикистана и сразу же оказался под пристальным вниманием правоохранителей. Дело в том, что майка у нарушителя из города Худжанда была исчерчена символами экстремистской организаций, запрещенной в России. Из-за этого незадачливый путешественник попал в дежурную часть.

- Был оформлен административный протокол. Наказание за такой поступок - до 15 суток ареста, - добавили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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