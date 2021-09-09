Обезьяна прокатилась на машине по Ростову

В Ростове обезьяна каталась на машине по городу. Фото: "Это Ростов"

Необычная встреча в утренней пробке подняла настроение ростовским автомобилистам. О нестандартном попутчике очевидец рассказал в одном из городских пабликов в соцсети.

Остановившись ранним утром в пробке одного из автомобилистов привлекла соседняя машина. В окне он еще боковым взглядом заметил странное движение, а повернувшись увидел, что на двери авто сидела маленькая обезьянка. Она всеми четырьмя лапками вцепилась в перегородку между дверями и продолжала свой путь как ни в чем не бывало. Но больше всего удивляло поведение хозяина животного, он совершенно не боялся, что его питомец сбежит или упадет при быстром движении.

Снимки очевидец опубликовал в соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

"Ой, звезда, ей Богу", "Ержан все-таки на работу поехал", "Это Самвел - директор Ержана", - написали горожане.

Но нашлись и те, кто не поверили в правдоподобность фото. Некоторые решили, что это просто Фотошоп.

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