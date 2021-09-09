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Происшествия9 сентября 2021 14:28

В Ростове директора фирмы оштрафовали за повторный долг по зарплате

Приговор за нарушение вынес суд
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работодатель уже давно зарекомендовал себя с отрицательной стороны

Работодатель уже давно зарекомендовал себя с отрицательной стороны

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове руководителя предприятия наказали на 20 тысяч рублей за долги перед работниками. Такой вердикт вынесли в суде, самое же разбирательство начали после проверки, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, работодатель уже давно зарекомендовал себя с отрицательной стороны, поэтому в один из дней его с инспекцией посетили сотрудники ведомства. Выяснилось, что на этот раз без денег остались 11 специалистов. Тогда руководителя решили наказать за повторное нарушение.

- Директора юридического лица судили по постановлению прокурора. Приговор постановили на части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. К слову, до этого по такому же случаю в организации уже возбуждали административное дело, - прокомментировали в прокуратуре.

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