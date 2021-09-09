В Ростове на торги выставили помещение в доме дореволюционной постройки

Аукцион проведут уже 15 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове на торги выставили помещение в Доходном доме Костина 1894 года постройки. Аукцион проведут уже 15 октября. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.

- Нежилое помещение площадью 60,2 кв метра находится в здании, расположенном на Суворова, 29/37, пр. Чехова. Это объект культурного наследия регионального значения, - говорится в сообщении.

Новый владелец сможет открыть на своих квадратных метрах офис, магазин или другой коммерческий объект. Заявки на участие в торгах будут принимать до 7 октября.

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