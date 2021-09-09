Суд подтвердил сговор при закупке водонапорных башен в Ростовской области

В инстанции оставили в силе прежний вердикт и поддержали позицию УФАС Фото: Артем КИЛЬКИН

Сговор при закупке водонапорных башен в Ростовской области подтвердил Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. В этой инстанции оставили в силе прежний вердикт и поддержали позицию УФАС. Об итогах слушаний сегодня, 9 сентября, сообщили в антимонопольной службе.

- В сговор вступили донское МинЖКХ, управление ЖКХ Миллеровского района и компания «ЮгСтройПром». Это привело к заключению ряда контрактов и получению «ЮгСтройПром» денежных средств без их фактического исполнения. Всех фигурантов признали нарушившими статью закона «О защите конкуренции», - говорится на сайте ведомства.

Известно, что сначала минЖКХ Ростовской области намерено укрупнило заявку. После этого управление ЖКХ Миллеровского района с администрациями еще нескольких территорий провели аукцион на поставку водонапорных башен.

Эти торги состоялись с грубыми нарушениями. В итоге подрядчиком-победителем стала компания «ЮгСтройПром», которая не соответствовала требованиям и ее должны были отклонить. К слову, поставленные башки этой фиромй оказались ненадлежащего качества.

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