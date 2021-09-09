Алексей Логвиненко: «Цивилизованный бизнес дарит Ростову комфортную городскую среду»

Количество обновленных площадок в городе постоянно растет. Фото: Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове активно вводят в легальный оборот участки, на которых раньше процветала несанкционированная торговля. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- За счет этого создаются новые рабочие места, облагораживаются внешне и становятся более комфортными сами торговые точки. Кроме того, контракты на размещение легальных НТО предусматривают качественное благоустройство. Цивилизованный торговый бизнес дарит Ростову комфортную городскую среду, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, уже к 1 октября должны обустроить территорию вокруг нового легального комплекса площадью около 260 кв. метров. Он находится на проспекте 40-летия Победы, там, где раньше был захламленный пустырь.

- Количество подобных площадок в городе постоянно растет, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захламляли улицу: в Ростове вычислили и наказали «серых мусорщиков»

Личности мужчин установили благодаря камере видеонаблюдения (подробности)