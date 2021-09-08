Захламляли улицу: в Ростове вычислили и наказали «серых мусорщиков»

Один из нарушителей был на на микроавтобусе Volkswagen. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове наказали «серых мусорщиков», которые выбросили ветки и другие отходы около контейнерной площадки и сбежали. Нарушителей смогли вычислить с помощью камеры видеонаблюдения, рассказали в администрации города.

Выяснилось, что захламлением улицы Щербакова в Первомайском районе занимались два водителя. Они поленились вывезти мусор на специальный пункт утилизации и просто избавились от него около остановки «Лесничество».

Известно, что нелегальные набеги мужчины совершили в разные дни, а именно 1 и 6 сентября. Один из них, судя по кадрам видеосъемки, был на «ГАЗели», другой - на микроавтобусе Volkswagen. Злоумышленники не были знакомы, но действовали одинаково: парковались, выносили все ненужное из авто и бросали рядом с мульдами, а потом, озираясь по сторонам, поспешно уезжали.

- Собственников транспортных средств удалось установить. На них составили протоколы по статье 5.1 «Нарушение правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону», - добавили в пресс-службе городской администрации.

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